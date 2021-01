Napoli, Carlo Laudisa è sicuro: “Il problema è mentale, il rendimento di alcuni singoli non è all’altezza”

Nel corso de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, che ha parlato anche del Napoli. “Il difetto è l’incostanza perché le prestazioni non sono mancate in molte partite, è chiaro pero che ci si aspetta che il secondo anno Gattuso sia meglio del primo. E’ un campionato molto più equilibrato, il Napoli non è in una posizione da buttare ma è chiaro che alcune prestazioni mettono apprensione. Quando alcuni giocatori non vanno via le incostanza di rendimento sono dovute anche a questo perché non tutti sono concentrati”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il problema è mentale, il rendimento di alcuni singoli non è all’altezza e ciò non dipende solo da Gattuso. ADL si sta interrogando su Gattuso, ma non ha tutte le colpe. Gattuso è un uomo vero e ci tiene a dare il massimo a Napoli altrimenti è pronto ad andar via. L’opzione Juric ha una valenza, quella Benitez impone un cambio immediato a cui io credo poco perché si è liberato dal contratto in Cina soprattutto per tornare in Premier. E un manager e chiede tanti soldi per poter fare mercato”.