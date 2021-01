Giorgio Perinetti commenta: “Scudetto? La Juventus è sempre davanti anche se non in classifica in questo momento”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto in queste ore Giorgio Perinetti, dirigente del Brescia ed ex Napoli. “Se Il Napoli deve cambiare guida tecnica? Argomento delicato, penso che il lavoro di Gattuso fino a poco tempo fa fosse stato apprezzato, poi si sono persi anche giocatori importanti e questo può vanificare gli sforzi di una squadra. Mi sembra che Gattuso avesse convinto tutti, tanto è vero che si parlava di rinnovo. Sarri tempo fa era subentrato al lavoro di Benitez, che diede una base solida. Gattuso è entrato in corsa e in maniera imprevista dopo una stagione infelice di Ancelotti, rimettendo le cose a posto e anche rapidamente”.

“I risultati possono essere altalenanti ma il campionato è particolare, né in coda né in testa ci sono certezze. La Juve sta tornando, abbiamo l’esplosione imprevista del Milan, Benevento e Spezia neopromosse hanno fatto bene, ci sono sorprese ovunque. Scudetto? La Juventus è sempre davanti anche se non in classifica in questo momento. Inter e Milan lottano per strappare il titolo ma i bianconeri possono fare il colpo di coda. Occhio anche alle coppe, magari l’Atalanta può fare bene lì”.