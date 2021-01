GAZZETTA – Aurelio De Laurentiis pensa a Rafa Benitez e Walter Mazzarri

La Gazzetta dello Sport stamani titola in prima pagina: “Magia Eriksen”. Derby ring: l’Inter vince 2-1 con il Milan in dieci, il danese da possibile addio a un regalo per Antonio Conte su una super punizione al 96′, rimonta da semifinale. Rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel primo tempo, pazzesco scontro con insulti. Nella ripresa lo svedese si fa cacciare. “Trofeo e rinnovo: Buffon su butta”: titolare in Juve-Spal (20:45), Gigi domani fa 43 anni e vuole regalarsi l’Inter. Oggi pure Atalanta-Lazio (17:45).

In taglio basso l’ultimatum a Gennaro Gattuso: “De Laurentiis è tutto un film: pensa a Benitez e Mazzarri”. “Nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico con Rafa Benitez al quale ha chiesto la disponibilità nel caso dovesse interrompere, anzitempo, il rapporto con Gattuso. Il tecnico spagnolo, comunque, non è l’unico, tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di un ritorno di Walter Mazzarri. Quella firma sul contratto per il rinnovo di altri due anni, che sembrava cosa imminente, non c’è ancora. Attualmente, la bozza è allo studio dei legali del tecnico, ci sono ancora diversi cavilli che non convincono. Una situazione che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di sollecitare, in effetti il presidente avrebbe deciso di congelare il rinnovo, perché non è più convinto di voler proseguire con questo allenatore”.