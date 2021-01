CDS – “Buffon infinito, 43 anni e non sentirli”

“Ibra-Lukaku: vergogna”: è questo il titolo con cui apre l’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’Inter vola in semifinale di Coppa Italia grazie al gioiello di Christian Eriksen, ma fa indignare la rissa tra i due big: lo svedese segna il goal dell’1-0, poi lo scambio di insulti con l’interista e il rosso per doppia ammonizione nella ripresa. “L’addio triste di Gomez”, si legge invece in taglio alto. Ieri la partenza per la Spagna dell’argentino. “Voglio bene a tutti, anche a Gasperini”. Spazio al mercato della Lazio: “Musacchio per Inzaghi”.

“Buffon infinito, 43 anni e non sentirli”, titola invece di spalla il giornale. Juventus in campo stasera contro la SPAL: domani la festa per i 43 anni del portiere, che è stato deferito per la bestemmia pronunciata durante il match con il Parma. “Diego, spunta la maxi-eredità”, si legge in taglio basso. Il quotidiano torna ad occuparsi di Diego Armando Maradona: “Un patrimonio complessivo da almeno 500 milioni di dollari secondo le autorità argentine. Scoperti due forzieri a Dubai”.