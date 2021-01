Napoli-Spezia di Coppa Italia in tv: orario diretta partita e dove vederla

Napoli-Spezia è in programma giovedì 28 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Come tutte le partite della Coppa Italia, la diretta dei quarti di finale sarà visibile in esclusiva e in chiaro sulla Rai, in questo caso su Rai 2. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay. Sarà pertanto possibile rivedere il match anche al termine, per più giorni. Si tratta di uno dei pochi incontri che i tifosi potranno seguire in chiaro, trattandosi della coppa nazionale. Solo con alcune gare della Europa League è stato possibile fare altrettanto su TV 8.

Nel Napoli dovrebbe trovare spazio qualche elemento che non ha giocato molto di questi tempi. La Coppa Italia è sempre un obiettivo importante per il club azzurro, detentore del trofeo. Andare avanti è d’obbligo, anche perché di fronte non ci sarà un avversario molto quotato, per quanto in questa stagione la Spezia abbia messo in difficoltà proprio gli azzurri, oltre che la Juventus e la Roma.