Paolo Del Genio commenta: “Se Gennaro Gattuso non ha ancora capito gli aspetti psicologici di questa squadra resto perplesso”

Paolo Del Genio ha commentato su Kiss Kiss Napoli le scelte di Gennaro Gattuso in Napoli-Inter. “Per me Mertens è entrato tardi perché da quando è entrato Dries abbiamo fatto viaggiare meglio il pallone. Non dico che doveva iniziare lui la partita ma doveva entrare un po’ prima per dare più coraggio alla squadra. Poi quando Mertens insieme a Zielinski, Fabian e Politano, stavano iniziando a produrre qualcosa, Gattuso leva questi ultimi tre per farli risparmiare qualcosa e per mettere Elmas, Bakayoko e Hysaj rischiando addirittura di prendere il 2-1 nei minuti di recupero”.

“Sinceramente non ho condiviso queste scelte di Gattuso, questa squadra ha bisogno di input positivi dalla panchina, come accaduto col cambio Mertens-Zielinski a Genova, se riceve input di paura va a finire che prende gol. Se Gattuso non ha ancora capito gli aspetti psicologici di questa squadra resto perplesso e poco ottimista vedendo i risultati delle altre in lotta per la Champions. A fine anno vedremo se questo punto è servito oppure no”.