Il Napoli commenta il pari con l’Inter sul sito ufficiale: “Ottavo risultato positivo nelle ultime 9 sfide”

in

Come di consueto, il Napoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web ufficiale. “Finisce 1-1 tra Napoli e Inter allo Stadio Maradona. Gli azzurri pareggiano contro la capolista, parente strettissima della futura squadra campione d’Italia. Il Napoli segna per primo con una bella penetrazione di Insigne che induce all’autogol Handanovic. L’equilibrio lo rimette un sinistro potente e preciso di Eriksen poco prima dell’ora di gioco. Poi tanta intensità, match di lotta e tecnica notevole. Potrebbe sciogliersi la catena del pareggio a 10 minuti dal termine con un destro di Politano che sbatte sotto l’incrocio ed esce. Si resta 1-1″.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“L’Inter ha gli incipienti contorni del tricolore sul petto. Il Napoli conquista l’ottavo risultato positivo nelle ultime 9 sfide e prosegue il suo assalto alla zona Champions. Giovedì altro duello ad alta quota contro la Lazio allo Stadio Maradona. Mancano due mesi e 7 partite all’esito stagionale. Inizia il rettilineo del rush decisivo”.