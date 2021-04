Juventus, Milan e Inter non giocheranno più la Serie A: la Superlega è ufficiale

12 club europei, tra i quali Juventus, Milan e Inter, hanno reso nota la creazione di una nuova competizione europea con un comunicato congiunto. “Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale. La Super League, governata dai Club Fondatori. AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur hanno tutti aderito in qualità di Club Fondatori. È previsto che altri tre club aderiranno come Club Fondatori prima della stagione inaugurale, che dovrebbe iniziare non appena possibile. In futuro, i Club Fondatori auspicano l’avvio di consultazioni con UEFA e FIFA al fine di lavorare insieme cooperando per il raggiungimento dei migliori risultati possibili per la nuova Lega e per il calcio nel suo complesso”, si legge.

Florentino Perez sarebbe il presidente, Andrea Agnelli, già dimessosi dall’ECA, il vicepresidente. UEFA e FIFA hanno già minacciato cause miliardarie. Le squadre che parteciperanno alla Superlega, che potrebbe partire già ad agosto, non saranno ammesse a nessun altro torneo ufficiale, nemmeno ai campionati. Gli stessi giocatori non potranno essere convocati dalle Nazionali. Finora solo Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain si sono tirate indietro.