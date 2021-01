Pagelle Napoli-Parma, voti Sportmediaset e commento: Eljif Elmas il migliore in campo

Il Napoli ha vinto per 2-0 contro il Parma allo Stadio Diego Armando Maradona. A segno Eljif Elmas e, nella ripresa, Matteo Politano. Il Napoli torna così a non subire gol dopo tanto tempo. Lorenzo Insigne ha cercato a lungo la centesima realizzazione in azzurro, ma invano. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Elmas 7 – Prima da titolare in campionato e fiducia di Gattuso ripagata con un gol da antologia. Una rete splendida quanto importante, perché sblocca un match fin lì deludente e con poche emozioni.

Politano 6,5 – Gattuso lo manda in campo al posto di uno spento Petagna e l’ex Inter ha il merito di chiudere un match che nel secondo tempo rischiava di complicarsi. Dopo il suo centro la squadra ritrova fiducia e chiude bene la sfida.

Petagna 5 – Non è al meglio fisicamente, è costretto a stringere i denti e si vede. L’impegno non manca, ma da un attaccante ci si aspettano tiri e soprattutto gol.