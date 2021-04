Nicola Ventola è sicuro: “Gennaro Gattuso ha a disposizione la rosa con l’attacco più tecnico della Serie A”

Nicola Ventola ha parlato del Napoli ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio. “Napoli-Inter sarà fondamentale in chiave Champions e Scudetto. Gli azzurri sono in ripresa da quando hanno recuperato i calciatori importanti, nessuna squadra potrebbe fare a meno di campioni come Mertens. Gattuso ha a disposizione la rosa con l’attacco più tecnico della Serie A, e si nota quando sono tutti disponibili. La stagione di Rino, per me, è più che positiva. Conosciamo il suo carattere, ma ha stupito tutti fornendo idee di gioco e non solo quella grinta che gli apparteneva da calciatore. Va giudicato per ciò che ha fatto quando ha avuto l’intera rosa a disposizione. De Laurentiis, nel momento in cui sono girate voci su altri allenatori, avrebbe dovuto affrontare Gattuso e comunicargli le sue decisioni. Se girano le voci, significa che qualcosa di vero c’è”.

“Bakayoko? Non è partito male, ma ci si aspettava sicuramente qualcosa in più da lui. La svolta è arrivata con Fabian Ruiz e Demme a centrocampo: il primo ti dà giocate di qualità, il secondo, invece, equilibrio nel recupero di palloni. La pecca del Napoli, però, è stata la difesa. Gli azzurri hanno subito diversi gol semplici, i singoli hanno commesso errori importanti, e non sarà semplice affrontare Lautaro e Lukaku, la coppia di attaccanti più forte in Europa. Koulibaly? Potrebbe giocare in tutte le più forti squadre europee, un calciatore come lui non si discute. Kalidou ha avuto difficoltà ma più per errori della squadra. Uomo partita Napoli-Inter? Sono innamorato di Zielinski, dico lui per gli azzurri, mentre Eriksen per i nerazzurri”.