Nazionale, tutti i dubbi di Roberto Mancini: Alex Meret ha buone possibilità per l’Europeo

Ancora dubbi per Roberto Mancini. Il ct deve delineare la lista dei 26 azzurri da portare all’Europeo, ma tra infortuni e scelte tecniche c’è da ragionarci parecchio. Francesco Acerbi non preoccupa, così come Leonardo Spinazzola e Lorenzo Pellegrini. Per Marco Verratti c’è uno spiraglio, ma rimane in forse insieme a Stefano Sensi: difficilmente potranno partire entrambi. Spera dunque Bryan Cristante. Matteo Pessina potrebbe scavalcare qualche gerarchia.

Tra i portieri, invece, Gigio Donnarumma è sicuro della titolarità. Salvatore Sirigu, estremo difensore d’esperienza, continuerà ad essere il secondo. Alex Meret si gioca il posto con Alessio Cragno: il portiere del Napoli sembra in vantaggio. In attacco, invece, fa riflettere la situazione di Giacomo Raspadori, che non è al meglio e potrebbe essere lasciato a riposo in vista degli Europei Under 21, che ricominceranno il 31 maggio. Se il giocatore del Sassuolo uscisse dal giro della nazionale maggiore, salirebbero le quote del tanto vituperato Federico Bernardeschi.