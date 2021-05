Napoli, Luciano Spalletti è in pole position: i contatti con Aurelio De Laurentiis vanno avanti da tempo

Luciano Spalletti sembra sempre più vicino al Napoli. Non sono pochi i media ad esserne sicuri, come La Gazzetta dello Sport. “L’ex allenatore dell’Inter resta il favorito. Ieri, De Laurentiis ha comunicato che il nuovo allenatore del Napoli sarà un italiano. Al momento, tutte le indicazioni portano all’ex allenatore dell’Inter, che intrattiene contatti col presidente del Napoli dallo scorso mese di gennaio. De Laurentiis lo sempre tenuto impegnato e non avendo ricevute offerte convincenti, Spalletti ha accettato l’attesa: guadagnerebbe 3 milioni di euro a stagione per 2 anni. Un’attesa he, probabilmente, lo premierà, perché il presidente napoletano sta per decidersi e non è escluso che possa annunciarlo nei prossimi due giorni”.

Gianluca Di Marzio, invece, scrive sul suo sito: “Spalletti ha già fatto capire di essere disponibile e interessato a ricevere l’incarico e non è una novità. Già a febbraio aveva fatto sapere di essere pronto a subentrare anche in corsa. I contatti tra Napoli e Spalletti, infatti, vanno avanti da tempo e ora la trattativa potrebbe davvero andare in porto. L’allenatore è il grande favorito ed è sempre più vicino alla panchina degli azzurri”.