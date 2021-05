Napoli, Sergio Conceiçao avrebbe sfruttato l’accostamento agli azzurri per un aumento di ingaggio col Porto

Sergio Conceiçao non allenerà il Napoli. Anzi, sembra che il tecnico portoghese si sia addirittura beato dell’interessamento degli azzurri per strappare al Porto un aumento sostanzioso dell’ingaggio: guadagnerà 3 milioni di Euro a stagione. Anche La Gazzetta dello Sport ha descritto le voci relative al mancato approdo a Napoli del mister. “Un’azione al rialzo, insomma, che ha creato non pochi problemi a De Laurentiis, che ha dovuto prendere atto di essere stato, involontariamente, lo strumento necessario per sbloccare la trattativa del rinnovo tra Conceiçao e il Porto”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Ieri, il presidente del Napoli ha interrotto il silenzio stampa rispondendo alle domande di Maisfutebol, il giornale online portoghese. ‘Ho già trovato il nuovo allenatore e lo annuncerò la prossima settimana. Conceiçao? Non ci ho mai parlato’, ha detto indispettito dall’atteggiamento del tecnico del Porto. A giorni, dunque, il futuro del Napoli dovrebbe iniziare a delinearsi in maniera più chiara e diretta. Luciano Spalletti è alla finestra.