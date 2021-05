Napoli, Nikola Maksimovic sta per svincolarsi a parametro zero

Il futuro di Nikola Maksimovic è un’incognita. Il difensore serbo ha un grande rimpianto: quello di non aver rinnovato il contratto con il Napoli. “Dicono che ami la città alla follia, almeno quanto la squadra, e soprattutto raccontano che la sua famiglia, i suoi bimbi e sua moglie, non facciano altro che piangere all’idea di salutare. Di traslocare. Un fastidio? Macché, un colpo spacca-cuore: perché Maksimovic e i suoi hanno o forse a questo punto avevano scelto Napoli per vivere. Perché rompere con il club così presto? Un errore che il difensore ha riconosciuto ma non metabolizzato: tornerebbe indietro al volo, se potesse”, si legge sul Corriere dello Sport.

Il contratto di Nikola Maksimovic scadrà il prossimo 30 giugno. L’ex Torino ha già le valigie pronte, ma liberandosi a parametro zero non sarà di grande aiuto per le casse del club. Con la mancata qualificazione in Champions League il rischio è quello di perdere anche Kalidou Koulibaly.