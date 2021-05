CDS – Napoli, il nuovo allenatore sarà italiano: parola di Aurelio De Laurentiis

“Napoli, ribaltone: salta Conceição. Galtier è pronto”. Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell’edizione di oggi. A centro pagina spazio al futuro di Antonio Conte: “Conte, allo strappo. Inter, prende sempre più quota una transazione per il divorzio”. In alto spazio spazio alle dichiarazioni di Rocco Commisso sul nuovo tecnico della Fiorentina, Gennaro Gattuso: “Con Gattuso per vincere”.

Il giornale ironizza su Sergio Conceiçao definendolo come l’allenatore meno longevo sulla panchina del Napoli. Sembrava tutto pronto per la presentazione che si sarebbe svolta a Roma tra oggi e domani. Aurelio De Laurentiis ha poi smentito l’accordo con il tecnico portoghese: “Falso, non seguiamo Conceiçao. E’ bravo, ma non italiano. Non è nella mia lista”. Il no del tecnico deriverebbe da due fattori: l’essere diventato marginale nella trattativa gestita il club e la mancata qualificazione in Champions League del Napoli. Adesso è Luciano Spalletti ad essere in pole position per la panchina azzurra.