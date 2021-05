Napoli, era stato Aurelio De Laurentiis in persona ad annunciare Sergio Conceiçao

in

“Mai parlato con Sergio Conceiçao”. Con queste parole Aurelio De Laurentiis ha liquidato le voci su un imminente approdo sulla panchina azzurra del tecnico portoghese. La notizia era stata lanciata dal Corriere dello Sport. Dopo le smentite del presidente, il quotidiano è tornato però con fermezza sulla questione, ribadendo la veridicità delle indiscrezioni.

“Ricostruendo, si può separare l’opinione di fatti dell’era moderna e procedere: alle tredici di lunedì, Sergio Conceiçao diventa di fatto il tecnico del Napoli, lo dice Aurelio De Laurentiis (in italiano) al cronista, introducendo anche all’imminente presentazione da celebrare tra mercoledì e giovedì – cioè oggi o domani – nelle ampie sale di un noto ed elegante albergo di Roma: ‘È lui, comunque’. L’impressione è che il mister portoghese abbia sfruttato le voci che lo accostavano al Napoli per mettere alle strette il Porto, al fine di ottenere un aumento dell’ingaggio. A questo punto non resta che attendere un altro annuncio.