Xavier Jacobelli sottolinea: “Lunedì 31 maggio potrebbe arrivare l’esclusione della Juventus dalle competizioni europee”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto a TMW Radio parlando anche della possibile esclusione della Juventus dalla Champions League. “L’assemblea Exor secondo quanto ci risulta, ribadirà la fiducia in Andrea Agnelli. I prossimi giorni poi saranno giorni cruciali, lunedì 31 maggio potrebbe arrivare l’esclusione della Juventus dalle competizioni europee per la questione Superlega. Qualora accadesse i tre club interessati ricorreranno al Tas di Losanna chiedendo una sospensiva per partecipare intanto alla Champions League del prossimo anno e poi procedere con il processo”.

Naturalmente, a risultare avvantaggiato da uno scenario del genere sarebbe il Napoli, che a quel punto parteciperebbe all’Europa che più conta proprio al posto dei bianconeri. Sarà un periodo di rivoluzione in casa juventina. Fabio Paratici ha lasciato il club, il nuovo tecnico dovrà riportare la “Vecchia Signora” a lottare per lo scudetto e non si sa se l’anno prossimo ci sarà ancora Cristiano Ronaldo. Il Napoli rimane alla finestra e spera.