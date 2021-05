Nazionale, i possibili convocati per l’Europeo si vaccineranno: Roberto Mancini ne sceglie più di 30

Sembrano esserci importanti novità in vista del prossimo campionato Europeo. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dal governo è arrivato il via libera alle vaccinazioni dei giocatori che verranno chiamati da Roberto Mancini per la competizione in programma in estate. A partire da lunedì i calciatori in questione si recheranno nei due hub vaccinali messi a disposizione dalla Federazione (lo Spallanzani a Roma e l’Humanitas a Milano) in base alle aree geografiche di appartenenza dei rispettivi club.

Escluso Astrazeneca, che non consentirebbe un richiamo nei tempi necessari, ad essere inoculato dovrebbe essere il vaccino Moderna. La seconda dose viene erogata dopo sole 3 settimane. La priorità verrà riconosciuta soltanto ai calciatori, dunque non ai membri dello staff. Per facilitare l’organizzazione logistica delle vaccinazioni il ct Roberto Mancini ha stilato una lista di 30-35 giocatori, includendo tutti quelli che possono ambire alla convocazione. Da questa cernita si potrà evincere pertanto chi sarà sicuramente escluso dall’Europeo.