Napoli, visita degli ispettori federali a Castel Volturno: tutto ok

La visita a sorpresa della procura federale a Castel Volturno non ha guastato l’umore generale in casa azzurra. Si sta svolgendo in questi giorni una serie di controlli a tutti i club di Serie A per constatare il rispetto delle misure anti-Coronavirus. Il test è stato superato a pieni voti dal Napoli e da Gennaro Gattuso e l’ok della task force della procura federale è arrivato subito.

Invero, il controllo non ha fatto troppo piacere al tecnico stando e ai dirigenti azzurri, che si sono sentiti in diritto di ribadire di non avere nulla da nascondere. In ogni caso, l’allenatore azzurro si è dimostrato collaborativo con gli ispettori federali, rendendosi anche disponibile a fornire i video completi dell’intera prima settimana di lavoro a Castel Volturno. Un altro ostacolo verso la ripresa è stato superato. Adesso bisogna pensare ad allenarsi e a lavorare. La data di ripartenza della Serie A, benché incerta, si avvicina sempre di più.