Serie A, Alessandro Barbano contro Giuseppe Conte: il calcio non può programmare il futuro?

Un errore inaccettabile, secondo il Corriere dello Sport, quello di Giuseppe Conte. Il Premier ha negato infatti una data per la ripresa della Serie A. Dal 15 giugno riapriranno teatri e cinema, ma il calcio sembra non avere diritto di programmare il futuro, neanche a porte chiuse. L’illogica prudenza di Giuseppe Conte compiace Spadafora, ma secondo Alessandro Barbano “danneggia un’economia preziosa ed offende milioni di tifosi. Un divieto scientificamente incoerente. Il Premier può rimediare solo incontrando subito presidenti, Figc e Lega e dimostrando di non essere schiavo di pregiudizi e interessi occulti che hanno eletto il calcio a parafulmine”.

Intanto, in Bundesliga il campionato è ripartito, seppur in mezzo a diverse critiche. Calciatori in mascherina seduti in tribuna, mentre i loro colleghi si danno battaglia in campo senza pensare ad evitare i contatti. Se si vuole andare avanti, bisogna accontentarsi. La speranza è che nelle prossime settimane non arrivino brutte notizie dalla Germania sul lato dei contagi.