Napoli, Vincenzo De Luca diffonde i dati del contagio da Coronavirus: impossibile giocare

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’emergenza del Coronavirus in Campania tramite una diretta Facebook. “In questo momento in Campania abbiamo 750 contagi, 79 persone sono ricoverate in terapia intensiva. La previsione dei nostri tecnici è che entro il 29 marzo saremo a 1.500 contagi e che entro inizio aprile avremo 3.000 persone positive e 140 persone in condizioni tali da richiedere un ricovero in terapia intensiva”.

Il Presidente della Regione, poi, ha parlato delle restrizioni degli ultimi giorni, attaccando chi dal Nord è tornato al Sud: “Dopo l’esodo dal Nord il contagio va diffondendosi a macchia d’olio sul nostro territorio. Abbiamo registrato un picco di contagi a causa di incivili che non rispettano le regole. C’è chi voleva vendere zeppole di San Giuseppe farcite con crema di Coronavirus”. Insomma, con una situazione del genere, è molto difficile pensare che le attività sportive agonistiche possano riprendere ad aprile o a inizio maggio.