Carlo Alvino contro Gonzalo Higuain: “La Juve non avrebbe dovuto dare nessuna deroga, come fatto dal Napoli con Ospina”

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna e Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, si è soffermato sull’episodio della fuga dalla quarantena di Gonzalo Higuain durante “Radio Goal”. Il “Pipita” è partito per motivi familiari e con il permesso della Juventus, ma a molti questa specie di fuga non è andata giù. “Queste regole sono fatte per essere rispettate, perché ognuno di noi può far così del bene. In questo momento abbiamo bisogno di fare poche polemiche, di spargere poco veleno, di non alimentare troppe chiacchiere e di remare tutti nella stessa direzione. L’episodio è censurabile. È censurabile anche l’atteggiamento di chi in maniera farsesca vuole giustificare questo atteggiamento, è da condannare senza se e senza ma. Le regole valgono per tutti, multimilionari calciatori e ultime ruote del carro come me. La Juve non avrebbe dovuto dare nessuna deroga, come fatto dal Napoli con Ospina”, ha detto Carlo Alvino.