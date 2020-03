Calciomercato Napoli, parla l’agente di Fabian Ruiz: “Non so quale sia il suo valore in caso di trasferimento”

Alvaro Torres, agente di Fabian Ruiz, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Marca parlando del futuro del suo assistito. Lo spagnolo sembrava essere finito ai margini del progetto tecnico azzurro, poi ha conosciuto una bella ripresa nelle ultime partite disputate. “Il Napoli ha subito molti cambiamenti e ha vissuto un’annata difficile. Rinnovo? Lo abbiamo accantonato per un po’ fino alla fine della stagione. Ovviamente ci sono club molto importanti che hanno chiesto informazioni su di lui e abbiamo informato il Napoli. Parliamo del miglior giocatore Under 21, ha disputato tre ottime stagioni tra Betis e Napoli e tutto questo porta i club ad interessarti a lui e loro sanno che Fabian sarà il calciatore del prossimo decennio. Clausola? No, non ce l’ha. E non so quale sia il suo valore in caso di trasferimento”. In ogni caso, qualora arrivasse un’offerta monstre, Aurelio De Laurentiis non ci penserebbe due volte a cedere il centrocampista.