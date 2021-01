Napoli, Victor Osimhen positivo al Coronavirus: slitta il ritorno dell’attaccante in campo

Il periodo travagliato di Victor Osimhen non finisce mai. A riposo dall’inizio di novembre a causa di un problema alla spalla prima e al braccio rimediato in Nazionale, l’attaccante nigeriano è rientrato in Italia dopo esser stato in Belgio per il recupero. Dopo aver effettuato il consueto tampone di controllo, il giocatore è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è il Napoli tramite una nota ufficiale. “La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”.

Nei giorni scorsi un amico di Victor Osimhen aveva diffuso sui social foto e video di festeggiamenti in cui molte persone ballavano senza rispettare il distanziamento sociale e senza le mascherine di protezione. Non c’è limite al peggio. Per riavere a disposizione il suo attaccante, il Napoli dovrà aspettare ancora.