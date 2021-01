Napoli, Kalidou Koulibaly ai box: punta la Supercoppa Italiana

Prima seduta del 2021 per il Napoli, questo pomeriggio, al Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domenica con Cagliari-Napoli alle ore 15. La squadra si è allenata in palestra iniziando la sessione con lavoro di scarico. Successivamente esercizi di “core” e allungamento. Kalidou Koulibaly ha svolto terapie, lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo.

L’assenza del difensore centrale senegalese è ormai certa per il primo impegno del nuovo anno. Molto probabilmente, oltre che la gara contro i sardi, l’ex Genk dovrà saltare anche altre partite di campionato. Chi ne farà le veci sarà molto probabilmente Nikola Makismovic, anche se la curiosità di poter vedere finalmente in campo Amir Rrhamani è tanta: finora non ha giocato nemmeno per un minuto. L’auspicio è che il colosso della difesa napoletana possa recuperare in tempo per l’attesissima Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma verso fine gennaio. Per allora dovrebbe tornare anche Dries Mertens.