Napoli, Valter De Maggio su Victor Osimhen: “Mi dicono somigli molto a Kylian Mbappé”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato in queste ore del mercato dei partenopei soffermandosi sulla situazione di Victor Osimhen, calciatore del Lille, ormai prossimo ad approdare all’ombra del Vesuvio. “Vogliamo tutti aggiornamenti e notizie su questa trattativa. Il Napoli sta lavorando per chiudere l’operazione con il Lille, anche se il giocatore ha cambiato agente nelle ultime ore”, ha spiegato il giornalista in apertura di trasmissione.

“Va rimodulata l’offerta al ragazzo con il nuovo procuratore, sperando che non cambino i termini dell’accordo precedente. Il Napoli di sicuro metterebbe a segno un grandissimo colpo. In patria c’è chi lo paragona a Drogba, chi a George Weah. A me addirittura dicono somigli molto anche al fuoriclasse del Paris Saint Germain Kylian Mbappé. Il Napoli, dunque, lavora per chiudere una grandissima operazione di mercato per la gioia dei suoi tifosi”, ha concluso Valter De Maggio.