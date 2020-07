Barcellona, Luis Suarez teme il Napoli: “Champions? Bisogna passare l’ottavo di finale contro un avversario molto difficile”

L’attaccante uruguayano del Barcellona Luis Suarez ha rilasciato un’intervista al quotidiano catalano Sport, in cui ha posto l’attenzione anche alla sfida di Champions League contro il Napoli. “Dobbiamo concentrarci sulle due gare che mancano per la fine del campionato. Dobbiamo rimanere intatto il prestigio e l’immagine del club. L’ultima chance per vincere qualcosa resta la Champions League. Bisogna passare l’ottavo di finale contro un avversario molto difficile. Per pensare a Lisbona, bisogna prima battere il Napoli”.

“Se siamo al 100% possiamo essere all’altezza di tutti i club. Se invece non lo siamo, abbiamo un handicap. Col Villarreal avevamo tante assente, ma abbiamo mostrato un ottimo gioco e prendendo esempio da quella gara possiamo fare un’ottima prova anche in Champions. Sono convinto che se vogliamo vincere la Champions League, devi sconfiggere i rivali più complicati”, ha aggiunto. Insomma, negli ultimi anni gli azzurri stanno ottenendo una certa considerazione anche a livello internazionale.