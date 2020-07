Bologna-Napoli 0-1 all’intervallo: la sblocca Kostas Manolas di testa

Come intuito negli ultimi giorni, il Napoli è arrivato a Bologna con un tridente inedito per affrontare la sfida della trentatreesima giornata di Serie A. Arkadiusz Milik centravanti con Matteo Politano e Hirving Lozano ai lati. Riposo per tutti i titolarissimi della batteria offensiva, dunque. Al 7′ minuto, però, è un difensore a sbloccare il risultato: su calcio d’angolo di Matteo Politano, Kostas Manolas insacca e buca Lukasz Skorupski per lo 0-1. L’ex Sassuolo e Inter si mostra molto dinamico, mentre Hirving Lozano fatica a concretizzare e a spaventare la retroguardia rossoblù.

Al 23′ il goal di Ibrahima Mbaye viene annullato giustamente per fuorigioco. Nel finale del primo tempo prima Hirving Lozano e poi Arkadiusz Milik sprecano rispettivamente una buona occasione e una ripartenza. La prima frazione di gioco si conclude comunque con il vantaggio del Napoli. Il mister Sinisa Mihajlovic dovrà correre ai ripari all’intervallo se non vuole perdere anche questa partita.