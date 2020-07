Bologna-Napoli 1-1: Musa Barrow pareggia i conti nella ripresa

Come intuito negli ultimi giorni, il Napoli è arrivato a Bologna con un tridente inedito per affrontare la sfida della trentatreesima giornata di Serie A. Arkadiusz Milik centravanti con Matteo Politano e Hirving Lozano ai lati. Riposo per tutti i titolarissimi della batteria offensiva, dunque. In porta, invece, c’è ancora Alex Meret. Al 7′ minuto è Kostas Manolas a sbloccare il risultato: su calcio d’angolo di Matteo Politano, il grecco insacca e buca Lukasz Skorupski per lo 0-1. L’esterno si mostra molto dinamico, mentre Hirving Lozano fatica a concretizzare e a spaventare la retroguardia rossoblù. Al 23′ il goal di Ibrahima Mbaye viene annullato giustamente per fuorigioco. Nel finale del primo tempo prima Hirving Lozano e poi Arkadiusz Milik sprecano rispettivamente una buona occasione e una ripartenza.

Nella ripresa i primi cambi azzurri riguardano proprio il tridente e a poco a poco si torna all’attacco standard. Il Bologna si rende pericoloso e pochi centimetri di fuorigioco invalidano la rete di Rodrigo Palacio, ma per il pari è solo questione di tempo: all’ 81′ Musa Barrow riceve l’assist filtrante di Roberto Soriano, rientra sul mancino e batte Alex Meret. Finisce 1-1: si tratta del secondo pareggio per il Napoli dalla ripresa del campionato, dopo il 2-2 col Milan.