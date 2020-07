Calciomercato Napoli, Massimo Ugolini su Victor Osimhen: “Il cambio dell’agente può rallentare il suo percorso”

Massimo Ugolini ha parlato di Victor Osimhen ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Il cambio dell’agente del ragazzo può rallentare il suo percorso verso Napoli. Ma domani o dopo domani possono essere giorni importanti, il club azzurro si è detto molto disponibile ad aspettare i tempi dei giocatori. Il Lille si è comportato in modo esemplare con il club azzurro, il presidente ha tenuto il punto”.

“C’erano state offerte di altri club per il talentuoso attaccante nigeriano della squadra francese, ma correttamente, il numero uno dei francesi ha voluto rispettare la parola data al club partenopeo. Bisogna soltanto aspettare i prossimi giorni anche perché il contratto che il ragazzo ha con il vecchio agente è ancora in essere. Bisogna soltanto risolvere al meglio la questione, prima di chiudere la trattativa che dovrebbe portarlo in maglia azzurra in vista dell’anno prossimo”, ha aggiunto.