Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli rifiuta lo scambio tra Arkadiusz Milik e Cengiz Under con la Roma

Arkadiusz Milik sembra sempre più destinato a lasciare il Napoli. Sulle sue tracce c’è da tempo l’interesse della Juventus, ma non solo. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, la Roma di James Pallotta cerca il centravanti per sostituire Edin Dzeko. Entrano in gioco gli scambi, soprattutto per realizzare plusvalenze: il Napoli valuta Arkadiusz Milik tra i 40 ed i 50 milioni, la Roma vuole inserire uno tra Cengiz Under e Jordan Veretout. I giallorossi, infatti, continuano a chiedere 35 milioni per il cartellino del turco.

Lo scambio alla pari è stato subito frenato dal direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli. Più facile arrivare a Jordan Veretout. Nei prossimi giorni sarà in Italia l’agente di Cengiz Under, Fali Ramadani, che cercherà di avvicinare le posizioni. L’esterno della Roma che gradirebbe la destinazione partenopea. Insomma, per l’addio di Arkadiusz Milik a Napoli appare evidente che sia solo questione di tempo. L’ultimo ricordo sarà quello del rigore decisivo nella finale di Coppa Italia.