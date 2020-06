Napoli, Valter De Maggio commenta la permanenza di Dries Mertens: “Ha preferito la terrazza di Posillipo al Pirellone”

Valter De Maggio, giornalista Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato a Radio Goal del ritnro al calcio giocato. “Oggi è un giorno molto importante per tutto il nostro movimento calcistico nazionale, è bello che torni la Coppa Italia dopo un periodo di isolamento di tutto il Paese. Dries Mertens vicino all’Inter in passato? Beh, ma voi lo sapete dove abita il talentuoso centravanti belga? Non è difficile sia andata in un certo modo”.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis l’ha chiamato e lui ha preferito la sua terrazza di Posillipo con la vista sul meraviglioso golfo di Napoli, a quella sul Pirellone milanese, ed ha fatto anche bene. Meglio che sorridiamo, ridere fa bene ad andare avanti, qualsiasi cosa accada meglio sorridere, chi non ride non è felice nella vita, è in guerra con il mondo intero. Guardate le persone che sorridono, sono positive, al contrario chi è sempre triste è un infimo”.