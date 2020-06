Calciomercato Napoli, Luca Marchetti avverte: “In mediana potrebbe partire Allan”

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso di Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Gennaro Gattuso resterà l’allenatore del Napoli? Non credo che il Napoli abbia mai pensato di rescindere il contratto del mister. Le basi sono buone, poi è chiaro che tutto dipenderà dai risultati ma al momento problemi non ci sono”.

“Marcus Thuram? Buon giocatore, sicuramente un talento, un attaccante forte. Non l’ho mai sentito accostato al Napoli, magari abbiamo dato un’idea a Cristiano Giuntoli. Perché Lorenzo Insigne ha lasciato Mino Raiola per passare ad un nuovo procuratore? Non si sarà trovato bene come invece poi ha fatto con Vincenzo Pisacane. È un rapporto fiduciario che può venire meno. In mediana potrebbe partire Allan; a quel punto, ci potranno essere delle liste preordinate con profili ‘A’, ‘B’ e ‘C’ sui quali investire per rinforzare la rosa”.