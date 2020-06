Napoli-Inter, Dries Mertens è in dubbio e Matteo Politano dovrebbe scavalcare José Callejon

Il belga Dries Mertens è in dubbio per la sfida tra Napoli e Inter in Coppa Italia. Gennaro Gattuso dovrà valutare le sue condizioni nelle prossime ore. A parlarne è Pasquale Tina su Radio Marte. “Mertens si è un pochino gestito in questi giorni, alla fine credo che proverà a stringere i denti e ad essere protagonista contro l’Inter. In questo momento nessuno ha problemi gravi, ma piccoli acciacchi. Lo stesso Fabiàn andrà verificato nell’allenamento di oggi. La sensazione è che Mertens possa essere titolare, nel tridente con Insigne e Politano che sembra aver superato Callejon”.

Ci sono molti interrogativi sulla gestione che sarà osservata per l’esterno spagnolo. Raffaele Auriemma ne ha parlato quindi su Tuttosport. “Prevedibile che si dia continuità a Politano. Va aggiunto che la situazione contrattuale dello spagnolo, che scadrà a fine mese, lo tiene nella condizione di calciatore comprensibilmente distratto da quello che sarà il suo futuro”.