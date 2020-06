Napoli, Carlo Alvino è sicuro: “Il futuro di Alex Meret non è in discussione, la mia fonte è la società”

in

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società, soffermandosi anche sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra il Napoli e l’Inter. “La formazione di Gennaro Gattuso per la sfida contro i nerazzurri? Il mister ha tanti dubbi. Sceglierà i calciatori più pronti dal punto di vista fisico”. Dries Mertens ha problemi fisici, ma in generale c’è ancora incertezza.

“L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, si prenderà ancora un’altra giornata prima di scegliere la formazione. Presenza dei tifosi nei pressi dello stadio? Nessuno impedisce ai sostenitori del Napoli di recarsi nelle vicinanze dell’impianto di Fuorigrotta. Bisogna tuttavia tenere sempre presente il distanziamento sociale al fine di evitare gli assembramenti. Meret? Il futuro non è in discussione. Ha un solo colore in mente: l’azzurro. Ho fonti di prima mano: la società. E vi dico che resterà al Napoli!”, ha aggiunto Carlo Alvino.