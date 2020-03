Napoli, Umberto Chiariello sul Coronavirus: “Il mondo va avanti, il mercato continua, le multe rimangono”

In diretta a “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, per commentare la situazione attuale del calcio internazionale. “La UEFA si rende finalmente conto che il problema è generale, aspettando l’OMS che dichiarasse la pandemia. Ora si fermeranno anche gli allenamenti, ci sarà uno stop generale per tutta Europa. Le ipotesi sono tante, ma nessuna è sicura per capire quando e se i campionati andranno avanti, se si disputerà l’Europeo. In questo momento non siamo in grado di fare previsioni, l’unica cosa certe è che lo sport si ferma a tutti i livelli. Finalmente l’attesa è finita: Barcellona-Napoli non s’ha da fare. Il mondo del calcio è stato già colpito con dei casi accertati in Serie A ed è il momento di stare a casa a riflettere. Però cos’accade? Il mondo va avanti, il mercato continua, le multe rimangono, alcuni quesiti restano aperti, la situazione mentale dei giocatori durante la risalita, adesso è sotto i tacchi. Sarà molto difficile la ripresa, per il Napoli in particolare. Adesso l’unica cosa che conta è che ogni giocatore responsabilmente resti a casa facendo la propria parte”.