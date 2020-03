GAZZETTA – “Lo sport si ferma. Viva lo sport”

Un solo titolo oggi in tutta la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. “Lo sport si ferma. Viva lo sport”. Con la prima delle due frasi scritta in nero, la seconda in rosso. E con l’editoriale del direttore, Andrea Monti, unica altra presenza in prima pagina, intitolato: “L’Italia gioca la partita della vita”. L’emergenza del Coronavirus ha monopolizzato interamente la prima pagina.

L’esigenza di tutti i club, oggi, è quella di riprendere il campionato e portarlo a termine. Bisogna fare i conti infatti con contratti, sponsor e soprattutto tv. Servono però due presupposti essenziali: superare l’emergenza sanitaria per le competizioni in totale sicurezza e rinviare gli Europei al 2021, come da richiesta di tutte le leghe del continente. A quel punto la Serie A si potrà distribuire in due mesi, dal 2 maggio al 30 giugno prossimi. Tuttavia, molte squadre hanno sospeso le sedute di allenamento e alcune sono già in quarantena. Nel caso fosse impossibile andare avanti, bisognerebbe affidarsi alla classifica attuale e consentire solo le promozioni dalla Serie B, per una futura Serie A a 22 squadre.