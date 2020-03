TUTTOSPORT – Cristiano Ronaldo si apre e richiama tutti: “Non uscite!”

“Non uscite”. Il quotidiano piemontese Tuttosport apre oggi con l’appello di Cristiano Ronaldo in prima pagina. E poi scrive: “Forza ragazzi!”, riferito ai tanti contagiati in Serie A dal virus COVID-19: Daniele Rugani, Manolo Gabbiadini, Dusan Vlahovic, Omar Colley, Morten Thorsby, Antonino La Gumina, Albin Ekdal. Nelle ultime ore si sono aggiunti anche Patrick Cutrone e German Pezzella alla lista.

Intanto, si continua a discutere su come riprendere in futuro le attività agonistiche. Claudio Lotito e Andrea Agnelli avrebbero già avuto un battibecco al riguardo. Il primo voleva portare tutte le squadre in ritiro per metterle al sicuro, il secondo lo ha accusato di pensare solo alla classifica. Bisogna capire cosa intenderà fare la UEFA con Euro 2020, ma lo sapremo solo tra qualche giorno. La Serie A potrebbe completarsi tra maggio e fine giugno, ammesso che l’emergenza del Coronavirus sia stata risolta. Qualora non fosse possibile, allora si dovrebbero emettere i verdetti definitivi.