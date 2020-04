Napoli, Umberto Chiariello è sicuro: “Ripartire in chiaro con la Coppa Italia il 27 Maggio è un dovere civico”

Quando riprendere il calcio italiano? Sono tante le voci contrastanti in merito, tra chi ha fretta e chi consiglia di aspettare il più possibile. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ ne ha parlato anche Umberto Chiariello, noto giornalista di Canale 21, con il suo EditoNuovo.

“Nonostante le polemiche generate da Federica Pellegrini, Malagò, sottosegretaria alla Sanità che senza nulla capire, ma anzi vantandosi e dicendo che il calcio non sembra una priorità, il calcio sta cercando in tutti i modi di organizzarsi per ripartire come giusto che sia. Il rispetto dei morti non passa per l’azzeramento della ripresa della vita. Lo si ha non facendo quello che è caduto al Pio Trivulzio, non facendo come il governatore Fontana. Questa è cattiva amministrazione, cattiva politica, chi prova a fare il suo lavoro rispetta i morti e la vita. Ripartire in chiaro con la Coppa Italia il 27 Maggio è un dovere civico”.