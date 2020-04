Napoli, Kostas Manolas su Carlo Ancelotti: “È un grande mister, una grande persona”

Kostas Manolas ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Abbiamo grande voglia di tornare in campo, si vede anche da come stiamo seguendo il programma che ci hanno dato. Tutti sono pronti a tornare per continuare questo grande lavoro. (…) Avevamo ripreso il nostro cammino. Il Napoli stava giocando di nuovo come erano abituati tutti i tifosi. Peccato che ci siamo fermati, il virus ha penalizzato tutto il mondo. Gattuso sta facendo un gran lavoro. Era un gran lavoratore in campo e lo è anche in panchina, anzi forse anche di più. Non si ferma mai a chiamare i giocatori, a restare in contatto con noi. Questo ci dà lo stimolo per continuare a lavorare in casa, che è più complicato che farlo al centro sportivo. Noi riusciamo a tenerci in forma”.

“Solo belle parole per Ancelotti. Non possiamo criticare una persona che ha avuto successo dal primo giorno che allena e che ha allenato grandi squadre. È un grande mister, una grande persona. Il 4-3-3 è il modulo che il Napoli ha usato negli ultimi anni, sono più abituati a farlo. Per me però se giochi 4-4-2 o 4-3-3 contro una squadra piccola non è che cambia molto quando hai la qualità del Napoli. È un alibi dire che non abbiamo fatto bene per colpa del modulo, dobbiamo guardare ai nostri errori individuali, tanti giocatori non erano in forma. Non è solo il modulo. Certamente anche il mister, dopo le prime 3-4 partite, ci ha fatto capire la sua filosofia e abbiamo vinto, rischiando anche poco. Coppa Italia? Un titolo è sempre un titolo”, ha aggiunto tra i vari argomenti.