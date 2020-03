Napoli, Umberto Chiariello è sicuro: “Il mese di aprile servirà a prendere dimestichezza col campo”

in

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ ha parlato Umberto Chiariello, giornalista e volto noto di Canale 21, con il suo EditoNapoli. “È evidente che la rimodulazione delle coppe e dei campionati porta a rivedere i concetti di preparazione della stagione. Il Napoli ha deciso di non riprendere gli allenamenti imponendo ai giocatori di non uscire e riprendendo lunedì, ma temo che fino al 3 aprile dobbiamo metterci una pietra sopra. Il mese di aprile servirà a prendere dimestichezza col campo, con un occhio sul mercato. La stagione va salvata, ma va anche riprogrammata quella prossima ed il Napoli ha delle partenze importanti, ma degli arrivi che potranno esserlo altrettanto”.

Invero, molti addetti ai lavori ritengono che si possa riprendere a giocare addirittura da giugno. Questo significherebbe dover chiedere ai giocatori in scadenza uno sforzo e accettare di scendere in campo anche a luglio. I club stanno cercando di decurtare gli stipendi dei calciatori in queste settimane di stop.