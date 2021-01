Napoli, Umberto Chiariello difende Hirving Lozano: “Il ‘Chucky’ veniva definito da qualcuno ‘Vargas 2 la vendetta'”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione ‘Campania Sport’. “Il Chucky veniva definito da qualcuno ‘Vargas 2 la vendetta’: dicevano che non fosse ‘buono’, che il Napoli si fosse fatto un ‘pacco’. Ecco, dove sono queste persone, adesso? Prima di dare del bollito ad un allenatore o del bidone ad un calciatore, andiamoci piano. Bisogna avere pazienza e contezza di ciò che si dice, prima di commentare negativamente il rendimento di qualcuno”.

“Perché, allora, criticavo Carlo Ancelotti al Napoli, considerando anche quanto di buono sta facendo oggi in Premier League alla guida dell’Everton? Ancelotti non l’ho mai definito un ‘bollito’, però nel Napoli ha fallito: e questo è un altro discorso. Quanto a Lozano, mi è piaciuto molto contro il Cagliari: il messicano ha fatto un gol di una cattiveria incredibile, come quelli che di sponda realizzava in passato Kurt Hamrin”, ha aggiunto.