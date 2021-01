Calciomercato Napoli, Ciro Venerato rivela: “Inter, Juventus e Roma sono interessati ad Arkadiusz Milik, ma a parametro zero”

Il giornalista della RAI, Ciro Venerato ha parlato in queste ore di mercato Kiss Kiss Napoli. “De Laurentiis ha chiesto 18 milioni per Milik. Inter, Juventus e Roma sono interessati al polacco, ma solo a parametro zero. Atletico Madrid e Olympique Marsiglia vorrebbero il calciatore subito, ma non alle cifre chieste dalla società azzurra. La sensazione è che la società campana, nelle prossime settimane, possa accontentarsi magari di nove, dieci milioni al fine di non perdere l’ex Ajax a parametro zero”.

“Zaccagni al Napoli interessa molto. La trattativa tuttavia non si può definire ben avviata. La dirigenza azzurra ha avuto un colloquio col Verona e con gli agenti del calciatore. Può giocare sia nel ruolo di Insigne che come sottopunta, posizione ricoperta ora da Zielinski. Non sarebbe una operazione alla Rrahmani. Il Napoli non ha la disponibilità economica per prenderlo ora in vista di giugno. I partenopei, inoltre, non hanno ancora le idee precise sulla sessione estiva di mercato. Mi dicono dal Milan che Zaccagni non interessa perché in quella zona del campo sono già coperti. Gomez? Da Napoli mi dicono che gli azzurri non si faranno mai vivi per l’argentino per ragioni sia anagrafiche che tecniche. Alejandro è un over 30 e inoltre ricopre un ruolo in cui i partenopei si ritengono coperti. Llorente? Il Napoli non ha intenzione di darlo alla Juventus e di rinforzare quindi una diretta concorrente”.