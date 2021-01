Carlo Alvino sottolinea: “Nikola Maksimovic si è un po’ addormentato: per questo mi sono inc**zato con lui”

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo a Cagliari-Napoli. “Alcuni calciatori hanno bisogno di una scossa, dell’elettroshock. In determinati momenti della partita, non puoi mettere in gioco gli avversari per un errore di concentrazione. Abbiamo dei gran bei talenti, ma dobbiamo motivarli. Nikola Maksimovic, ieri, si è un po’ addormentato: per questo mi sono inc**zato con lui. Da lui mi aspetto di più. La mia, però, è una critica costruttiva, atta a motivare”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il serbo veniva da una prova scialba già nel finale dell’anno scorso contro il Torino. Le mie, lo ribadisco, sono critiche mosse a ragion veduta: mai per distruggere, sempre per costruire. Andrea Petagna? E’ bravo di sponda, ma la gente vuole sempre il gol dai propri attaccanti. Piotr Zielinski, con questa doppietta, si è consacrato? No, so che può fare quello che ha fatto ieri. Da lui voglio di più, la continuità. Non deve fare il fenomeno col Cagliari ed una gara normale con lo Spezia. Il fenomeno deve farlo un anno intero, per consacrarsi”.