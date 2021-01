Napoli, il legale di Kalidou Koulibaly avverte: “Sicuramente non ci sarà con lo Spezia e forse pure contro l’Udinese”

Fulvio Marrucco, avvocato di Kalidou Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di ‘Voce di popolo – Si gonfia la rete’, trasmissione di Radio Marte. “Zielinski ha dato grande prova di sé contro il Cagliari? Il polacco ha le stigmate, i segni del campione. Se solo avesse maggiore personalità… Mi piace anche il fatto che Lorenzo Insigne venga a svariare più al centro e non solo a sinistra. Questa squadra, se continua a girare la palla e a rendersi imprevedibile, può risultare anche una sorpresa nel girone di ritorno. Se riusciamo a trovare continuità possiamo ben sperare per il futuro”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Mercato del Napoli? Dipenderà molto dalle cessioni, saranno fondamentali. Occorrerebbe rinforzare la fascia sinistra di difesa. Emerson Palmieri? Non so se il Chelsea possa acconsentire. Rrahmani? Dovrà avere qualche occasione per mettersi in mostra, ora è presto per capire se può stare nel progetto. Koulibaly in campo? Sicuramente non ci sarà con lo Spezia e forse pure contro l’Udinese”.