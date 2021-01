Calciomercato Napoli, André Villas-Boas conferma l’interesse dell’Olympique Marsiglia per Arkadiusz Milik

L’Olympique Marsiglia rimane vigile per quanto riguarda la situazione di Arkadiusz Milik. Non lo riferiscono solo le ultime indiscrezioni di mercato, ma la conferma arriva direttamente dall’allenatore André Villas-Boas, intervenuto in conferenza stampa. “Milik? Stiamo seguendo diverse piste per l’attacco. Milik non è l’unica opzione, ma può essere che sia la più complicata perché si tratta di un calciatore importante”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Riparleremo col Napoli per vedere cosa si può fare in questo mercato di gennaio. Abbiamo dimostrato di essere interessati, un interesse sfortunatamente venuto fuori sui giornali italiani, ma non c’è ancora una trattativa avanzata, né col Napoli né col giocatore. Lavoreremo anche su altre piste”, ha aggiunto il mister. L’attaccante polacco è chiaramente fuori dal progetto tecnico del Napoli. L’estate scorsa Arkadiusz Milik è stato protagonista di un valzer di mercato che ha coinvolto Juventus e Roma, ma che ha lasciato il diretto interessato con un pugno di mosche.