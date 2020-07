Napoli-Udinese in tv: orario diretta partita e dove vederla

Il campionato di Serie A 2019-2020 è arrivato ormai alla 34esima giornata, che vedrà il Napoli protagonista in casa contro l’Udinese domenica 19 luglio alle 19:30. La diretta televisiva dell’incontro sarà in esclusiva su Sky. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la gara in streaming.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Il match tra Napoli e Udinese sarà trasmesso precisamente su Sky Sport Serie A, canale numero 202 e 249 del satellite o numero 473 e 483 del digitale terrestre). La partita sarà visibile anche in streaming per gli abbonati attraverso i servizi SkyGo e Now TV. Sarà sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV. Si tratta di una partita molto importante per il Napoli, anche se la qualificazione alla prossima Champions League è fuori dalla portata degli azzurri. Bisogna tornare alla vittoria dopo due pareggi di fila. Arrendersi adesso non avrebbe senso, dato che non ci sono altri obiettivi in campionato e per la Champions col Barcellona toccherà aspettare.

