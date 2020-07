Napoli, Paolo Del Genio sul mercato: “Oggi è andato in mano a gentaglia”

Il Napoli sta preparando la sfida con l’Udinese a Castel Volturno, ma le voci su Victor Osimhen stanno distraendo tutto l’ambiente.

Nel corso di “A Tutto Napoli” su Tele A, anche Paolo Del Genio ha detto la sua sullo sviluppo del calciomercato, che dipende sempre più dagli stessi agenti dei giocatori. “Se prima conoscevi i direttori sportivi ed i calciatori avevi le notizie certe, io avevo parecchi amici giocatori e me le dicevano direttamente. Ad un certo punto non ho voluto più raccontare il mercato perché è andato in mano a gentaglia, non voglio telefonare a questi agenti che strumentalizzano i giornalisti. Ormai il mercato non è più in mano alle società o ai dirigenti, vediamo un ragazzo di 21 anni con cui c’è l’accordo su tutto ed al momento delle visite non si sa più niente”, ha detto Paolo Del Genio.

