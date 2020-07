Napoli, anche Antonio Floro Flores consiglia Ciro Immobile agli azzurri: “Garantisce 20 goal a stagione”

Nelle ultime ore, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato l’ex calciatore del Napoli Antonio Floro Flores, che ha trascorsi importanti anche in casa dell’Udinese. I friulani saranno i prossimi avversari degli azzurri al San Paolo, domenica sera.

Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



“In Italia prenderei un giocatore come Immobile. Conosce già il campionato, garantisce 20 goal a stagione ed è pure in rotta con la Lazio. Lotito un problema? Se due si vogliono si superano tutti gli ostacoli. Bisogna vedere le tasche del presidente De Laurentiis. Lasagna? Il Napoli ha bisogno di garanzie, qualcuno che assieme a Mertens, garantisca 20 gol a stagione. Oggi hai bisogno di certezze, non di scommesse. Barcellona? Se l’Osasuna li ha battuti, perché non può farlo il Napoli? Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per passare il turno. Il Barcellona è in difficoltà, quando il leone è ferito, lo si deve ammazzare, quale migliore occasione per fare la storia?”, ha detto Antonio Floro Flores.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.