GAZZETTA – Napoli, adesso Gennaro Gattuso si fida pienamente di Stanislav Lobotka

“Turbo Milan! Inter su Dzeko” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Show dei rossoneri che battono 5-1 il Bologna, l’Inter spera in un passo falso dei bianconeri con la Lazio e intanto tornano sul bomber bosniaco della Roma. Il Napoli, invece, giocherà al San Paolo contro l’Udinese, stasera alle 19:30, nella speranza di ritrovare i 3 punti.

La rosea si sofferma sulla situazione di Stanislav Lobotka in casa Napoli. Arrivato in azzurro nel corso dell’ultima finestra di mercato, pian piano ha conquistato la fiducia del mister Gennaro Gattuso. “Arrivato in gennaio dal Celta Vigo, Stanislav ha incontrato un po’ di problemi a entrare in sintonia con i metodi di allenamento e ha avuto qualche fastidio muscolare iniziale. Nell’ultimo periodo il suo rendimento è salito e adesso Gattuso si fida pienamente di lui, come è capitato sin dall’inizio con Diego Demme, l’altro regista”, si legge sul giornale.

